Новости версия для печати Детскому ансамблю из Кром присвоено звание «Образцовый» Академический или классический вокал - направление, которое по своей технике исполнения отличается от эстрадного или джазового. Сейчас приверженцев его не так уж и много. Отрадно, что в Кромском районе есть детский ансамбль «Цветы России», где ребята поют только в этом направлении.



Академическое пение зазвучало в кромской школе искусств пять лет назад. Тогда сюда пришла новый педагог – Татьяна Трубченко. Детский ансамбль «Цветы России» - ее детище. За это время ребята собрали целый «букет» побед - от городских до международных конкурсов.

Галина Альянова, директор Кромской Детской школы искусств, Заслуженный работник культуры РФ: «Она ухватила этих деток, и по совершенно непроторенной дорожке потащила их. Не могу сказать, что в первый год они хватали такие победы, конечно же, нет. Я думаю, что это нормально. Нужна была достаточно плотная работа, чтобы потом пожинать такие успехи». Все дети талантливы, уверена Татьяна Леонидовна. Даже если к ней приходит ребенок, не всегда попадающий в ноты, она будет с ним заниматься, но при условии жесткой дисциплины, при помощи родителей и трудолюбия самого ребенка. Тогда точно будет успех.

Татьяна Трубченко, преподаватель класса «Академический вокал» в Кромской ДШИ: «Отношение очень серьезное у меня к дисциплине. Дети все организованы, они прекрасно понимают, что от каждого зависит все. Я их так и воспитываю. Если один не пришел, то страдает весь организм, потому что ансамбль - это организм, который живет своей жизнью». Илья, Александр, Владислав, Ярослав, Дарья, Полина и Ника - великолепная семерка. Именно так называет их педагог. Это настоящая дружная команда, они не боятся трудностей, наверное, поэтому и выбрали направление академического вокала.

Александр Поздняков, участник ансамбля «Цветы России»: «Академическое - это трудней, естественно, ты должен работать дыханием, мозгом». Полина Черемисина, участница ансамбля «Цветы России»: «Если ты владеешь базой, то ты в дальнейшем можешь овладеть другими видами вокала –эстрадным, народным. Поэтому я выбрала академический». Вместе с вокалом ребята постигают азы нотной грамоты, учатся играть кто на фортепиано, кто на баяне, а кто и саксофон осваивает. Успевают и в конкурсах принимать участие. И побеждать. Например, в международном проекте «Ветер перемен». Получают стипендию.

Светлана Кушек, руководитель международного проекта по поддержке одаренных детей молодежи России «Ветер перемен»: «Стипендии наши выплачиваются в течение года по 1000 рублей каждому. А грант коллектив получит до конца учебного года в размере 25 тысяч рублей. Это замечательные дети, мы с удовольствием слушаем их, наблюдали, как из дипломатов они стали лауреатами, как они набирали заслуженные баллы, чтобы стать стипендиатами. Здорово, что здесь, в глубинке, развивается такое искусство». К концерту подготовили 16 песен, в течение часа ребята исполняли их перед зрителями и комиссией. Комиссия должна была решить, заслуживает ли ансамбль «Цветы России» звания «образцовый». Итог - заслуживает.





Анна Вайсергисер

11 апреля 2018 года







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