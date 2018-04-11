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ТЦ «Атолл» в Орле прошел проверку

В Орле проходит целая череда внеплановых пожарно-тактических учений на территориях торгово-развлекательных центров. Сегодня проверку на противопожарную устойчивость прошел «Атолл». Стоит напомнить, что этот торговый центр в прошлом году уже пережил пожар. И тогда, благодаря слаженным и профессиональным действиям и пожарных, и персонала ТЦ, никто не пострадал.

Пока у входа в «Атолл» идет построение участников учений, инспекторы проводят беглый осмотр помещений торгового центра. Пока замечания устраняют, сотрудники МЧС наметили очаг условного пожара. Учения начинаются. По легенде, попытка справиться с пожаром своими силами персоналу не удалась, начата тотальная эвакуация.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по орловской области: «Персонал внутреннего контроля сработал на «отлично»: в течение 30 секунд все работники и покупатели были выведены. То есть, здесь – зачет».
Расчеты пожарной охраны к месту условного ЧП едут непосредственно из частей, чтобы проверить нормативы прибытия. Согласно замыслу тренировки, не все сотрудники торгового центра смогли покинуть его вместе с посетителями. И вот, при эвакуации пострадавшей пожарные сталкиваются с неожиданным препятствием – быстрой эвакуации мешает узкий турникет.

Повышенный интерес пожарных к этому торговому центру вполне понятен. В начале прошлого года здесь вспыхнул крупный пожар, его тушил весь орловский гарнизон МЧС. ЧП заставило руководство центра пересмотреть взгляды на пожарную безопасность.
Александр Кузнецов, директор управляющей компании ТЦ «Атолл»: «Стало больше ответственности. Все предписания, которые были сделаны, выполняется».
Памятуя о прошлогоднем пожаре в торговом центре, уже монтируют автоматическую систему пожаротушения. Впрочем, говорят огнеборцы, и о традиционных средствах пожаротушения забывать не стоит.

Особый акцент инспекторы делают на электробезопасность. Ведь прошлый пожар в «Атолле» вызвал один неисправный светильник.

В целом же, руководство учений дает положительную оценку участникам тренировки.
Руслан Андреев, заместитель начальника управления пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «В ходе учения пожранные подразделения с поставленной задачей справились – произвели тушение, спасли людей. Также хочется отметить грамотные действия обслуживающего персонала данного объекта, который оперативно принял меры по спасению людей и тушению пожара на первоначальном этапе до прибытия пожарных подразделений. В целом учения оцениваются на «хорошо».



Иван Суверин
11 апреля 2018 года

 


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