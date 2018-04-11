Новости версия для печати Профессионалы финансового рынка заглянули в орловские школы Сегодня для учеников 8-го класса лицея №32 провели он-лайн урок финансовой грамотности.



По скайпу ученикам рассказали «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами». Подробнее познакомились ребята и с такими терминами, как бюджет, инфляция и монополия.

Галина Федосенкова, зам. директора по воспитательной работе лицея №32: «Уроки финансовой грамотности дают возможность более обширно изучить экономику нашей страны. Разобраться в процессах инфляции, и, возможно, в будущем наши дети смогут решить проблему безработицы». Финансовый зачет в он-лайн режиме будет проходить в городских школах до 21 апреля. Принять участие в нем может любой желающий. «Уроки финансовой грамотности» - это своего рода пьедестал знаний, благодаря которому ребята смогут определиться с выбором будущей профессии и решить - поступать или нет в экономический вуз.



Войти в программу может любая школа при условии доступа в интернет, наличии компьютера и проектора.



По масштабам проведения подобных уроков финансовой грамотности наш регион вышел на третье место в России.





Анна Вайсергисер

11 апреля 2018 года







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