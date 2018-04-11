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В Орле прошел IV чемпионат области по шахматам среди людей «золотого возраста»

60 спортсменов сошлись на «черно-белом поле» в интеллектуальных поединках. Соревновались – по швейцарской системе. Победители соревнований будут представлять нашу область на Всероссийском турнире.

Чемпионат области проходит уже в четвертый раз, количество участников с каждым годом возрастает. Участники признаются – спорт, пусть и интеллектуальный, вырабатывает дисциплину и придает бодрость духа.
Владимир Суворов, участник чемпионата Орловской области по шахматам среди пенсионеров (Мценский район): «В моем возрасте они поддерживают тонус. Тормозят склероз. Азарт всегда был. Если не стараться победить, то зачем садиться за шахматы?».
Соревнования проходили в семь туров, каждый из которых по 10 минут
Андрей Лунев, главный судья чемпионата Орловской области по шахматам среди пенсионеров: «Соревнования проводятся по швейцарской системе. Это система, которая позволяет участникам не выбывать из соревнований, а играть с достойными соперниками. Те, кто будет выигрывать, они будут сражаться с собой и двигаться вперед, те, кто будет менее удачно выступать, они будут играть в своей очковой группе».
И пусть соревнования проходили среди спортсменов «золотого поколения», на возраст здесь внимание никто не обращал. Блеск в глазах и спортивный азарт – визитная карточка присутствующих.
Любовь Беликова, участница чемпионата Орловской области по шахматам среди пенсионеров (Хотынецкий район): «Пенсия - это вторая молодость. Я здесь уже в четвертый раз, уже конкретно знаешь участников, и начинаешь волноваться. Сначала я приезжала просто поиграть, а теперь хочется выигрывать».
Иван Яковлевич Мосякин, председатель правления РО ООО «Союз пенсионеров России» по Орловской области, делает все, чтобы досуг этих людей был интересным и полезным. Делится - с удовольствием бы и сам сразился в интеллектуальном турнире, да опасается, что из уважения к нему сопернику будут поддаваться.
Иван Мосякин, председатель правления РО ООО « Союз пенсионеров России» по Орловской области: «Боюсь, что я достойно с ними сыграю, потому что они давно меня знают, но мне не хочется ставить их в неловкое положение – вдруг кто-то из них мне уступит».
Участник шахматного турнира - Владимир Анфианович - уже разменял девятый десяток, 70 из которых - с шахматами. В 2017 на Всероссийских соревнованиях стал пятым. Играть с ним - дело почетное, только вот победить получается не у всех.

Победители Чемпионата будут представлять Орловскую область на Всероссийских соревнованиях по шахматам среди пенсионеров.


Юлия Опанасюк
11 апреля 2018 года

 


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