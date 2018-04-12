Новости версия для печати В Орловской области пройдет Межрегиональная акция «Вахта Памяти – 2018» Акция будет проходить с 20 апреля по 9 мая.



Торжественное открытие Вахты Памяти состоится 16 апреля в 14.00 на воинском захоронении вблизи поселка малая Гать Образцовского сельского поселения Орловского района.



В этом году планируется участие в акции 738 человек из поисковых организаций и клубов регионов России: города Москвы, Брянской, Ивановской, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Республик Татарстан, Дагестан, Казахстан и Ханты-Мансийского автономного округа.



Орловскую область представят: Орловская областная поисковая общественная организация «Взлет», Молодежное поисковое объединение «Огненная дуга», Межрегиональное поисковое объединение «Костер», Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны», Военно-исторический клуб «Орловский рубеж», Военно-исторический поисковый клуб «Батальон», Поисковый отряд «Память», Историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

12 апреля 2018 года







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