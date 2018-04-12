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четверг
12.04.2018
15:33:42
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В Орловской области стартуют конкурсы профессионального мастерства педагогов «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют»В этом году в конкурсах принимают участие 85 педагогических работников.
Региональный этап конкурса «Воспитатель года России» проводится с 12 по 20 апреля в детском саду №85 комбинированного вида города Орла.
С 10 по 19 апреля проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
С 23 по 30 апреля пройдет региональный этап конкурса «Педагогический дебют». Победителей определят в шести номинациях, сообщает информационный портал Орловской области.
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