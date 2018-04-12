Новости версия для печати В Орловской области стартуют конкурсы профессионального мастерства педагогов «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют» В этом году в конкурсах принимают участие 85 педагогических работников.



Региональный этап конкурса «Воспитатель года России» проводится с 12 по 20 апреля в детском саду №85 комбинированного вида города Орла.



С 10 по 19 апреля проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».



С 23 по 30 апреля пройдет региональный этап конкурса «Педагогический дебют». Победителей определят в шести номинациях, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

12 апреля 2018 года







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