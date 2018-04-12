Новости версия для печати Сегодня - Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля 1961 года все страны и континенты облетела сенсационная новость о первом в мировой истории полете человека в космос. А имя Юрия Гагарина стало известно всему миру.



В орловской областной библиотеке им Бунина к празднику подготовили выставку. На ней - книги о космосе, о его первооткрывателях, редкие и малоизвестные документы, в том числе автобиографическая повесть Юрия Гагарина «Дорога в космос».

Виктория Романова, ведущий библиотекарь орловской областной библиотеки им. Бунина: «Полет Юрия Гагарина продолжался всего 108 минут, но имел принципиальное историческое значение. Было доказано, что человек может жить и работать в космосе. Так появилась новая профессия на Земле – космонавт». Также на выставке представлена литература о последователях Гагарина. Выставка работает до 14 мая.





Татьяна Тимохина

12 апреля 2018 года







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