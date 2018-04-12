Новости версия для печати У Орла есть свой космонавт Александр Мисуркин в конце февраля вернулся из второй своей экспедиции на орбиту. И сейчас идут послеполетные сессии медицинских экспериментов.



Как поделился Герой России в социальных сетях, за 168 суток, проведенных на орбите, он вырос на 2 сантиметра.



Цель большинства экспериментов – разработать средства, которые помогут человеку отправиться в сверхдлительные межпланетные полёты.





Надежда Невматулина

12 апреля 2018 года







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