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четверг
12.04.2018
15:33:02
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Андрей Клычков поздравил первого орловского космонавта Александра Мисуркина с праздникомСегодня – День космонавтики.
Временно исполняющией обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков поздравил первого орловского космонавта Александра Мисуркина с праздником:
«Уважаемый Александр Александрович!
Примите мои искренние поздравления с Днем космонавтики и Международным днем полета человека в космос!
Этот день навсегда вошел в историю человечества как начало космической эры. Полет космонавта-первопроходца Юрия Алексеевича Гагарина на околоземную орбиту стал ярким свидетельством высочайших достижений и неоспоримого лидерства отечественной науки в освоении космоса. Мы гордимся тем, что Орловщина также внесла свой вклад в эту большую работу. Руководителем инженерной подготовки отряда первых советских космонавтов был наш земляк – доктор технических наук, профессор Сергей Михайлович Белоцерковский. Достойно продолжая славные традиции предшественников, сегодня Вы укрепляете космическую славу нашей страны. Совершив два успешных космических полета и четыре выхода в открытый космос, установив рекорд среди российских космонавтов по продолжительности пребывания в открытом космосе, Вы навеки вписали свое имя в историю отечественной космонавтики.
Убежден, что впереди Вас ждут новые яркие свершения, новые космические открытия, которые найдут применение на Земле, послужат развитию России и всего человечества, обеспечат первенство нашей страны в освоении космического пространства.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо великой России!»
С уважением,
врио губернатора Орловской области А.Е. Клычков.
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