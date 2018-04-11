Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Пожар условный, а навыки реальные. В «Атолле» прошли учения.



- Музей велосипедной доблести. О «золотых» километрах в экспонатах.



- Клещи проснулись. Роспотребнадзор уже принимает заявки на обработку территорий противоклещевыми препаратами.



- Детям о деньгах. В России идет «Неделя финансовой грамотности».



- Начали бизнес в эпоху кризиса, как пережили очередной – репортаж из Мценска.



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Вести-Орёл

11 апреля 2018 года







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