28 молодых орловских спортсменов получат губернаторские стипендии

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четверг
12.04.2018
15:33:04
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28 молодых орловских спортсменов получат губернаторские стипендииСоответствующий указ подписал глава региона Андрей Клычков.
В списке стипендиатов – победители и призеры Чемпионатов и Первенств России и ЦФО в таких видах спорта, как легкая атлетика, карате, дзюдо, бокс, велогонки, стрельба из пневматического оружия, а также в направлениях спорта глухих - легкая атлетика и спортивная борьба, сообщает информационный портал Орловской области.
Стипендиатами стали спортсмены 1996-2003 годов рождения. Среди них есть мастера и кандидаты в мастера спорта, а также спортсмены, имеющие I-III разряды. Большинство спортсменов представляют областное Училище олимпийского резерва.
Стипендии будут начислены с 1 января 2018 года.
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