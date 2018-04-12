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28 молодых орловских спортсменов получат губернаторские стипендии

В списке стипендиатов – победители и призеры Чемпионатов и Первенств России и ЦФО в таких видах спорта, как легкая атлетика, карате, дзюдо, бокс, велогонки, стрельба из пневматического оружия, а также в направлениях спорта глухих - легкая атлетика и спортивная борьба, сообщает информационный портал Орловской области

Стипендиатами стали спортсмены 1996-2003 годов рождения. Среди них есть мастера и кандидаты в мастера спорта, а также спортсмены, имеющие I-III разряды. Большинство спортсменов представляют областное Училище олимпийского резерва.

Стипендии будут начислены с 1 января 2018 года.