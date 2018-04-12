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В Орловской области проснулись клещи

И хотя официальных обращений в управление ещё и не поступало, меры безопасности специалисты уже предпринимают.

Роспотребнадзор уже принимает заявки на обработку территорий противоклещевыми препаратами. Параллельно специалисты готовят план-график этих работ. Первые звонки от орловцев уже были – клещей начали находить на животных. Вторая половина апреля, май, и начало июня станут пиками активности опасных членистоногих. Вторая волна придётся на первые недели осени. Также, специалисты Роспотребнадзора напомнили о мерах безопасности, отдыхающим на природе – светлая одежда, заправленные в носки штанины, тугие манжеты рукавов и головные уборы.

При обнаружении клеща его необходимо доставить в вирусологическую лабораторию для исследования.

Для орловской области клещевой вирусный энцефалит не характерен. Но тем, кто в следующие полгода собирается посетить Крым, Алтайский край или Карелию, необходимо сделать прививки.