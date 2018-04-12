Новости версия для печати Новый механизм контроля за реализацией программы по ремонту дворовых и общественных территорий предложил глава региона Андрей Клычков Уже через месяц в Орловской области должен стартовать большой летний ремонт.



Жители выбрали территории, которые хотят увидеть обновлёнными. Муниципальные администрации определились с дворами, которые будут ремонтироваться, разработали и согласовали проекты, и до середины мая все районы должны провести торги. Врио губернатора лично контролирует процесс на встречах с главами районов. И накануне Андрей Клычков предложил создать специальные группы, которые будет контролировать подрядчиков и весь ход ремонтных работ. В их состав войдут представители региональной власти, местного самоуправления, общественных палат, депутатского корпуса, органов прокуратуры.





Антон Киселёв

12 апреля 2018 года







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