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В Орле открылся музей велоспорта

В нашем регионе много поклонников велоспорта, больше десятка династий, где и родители, и дети не мыслят себя без этого вида транспорта. О своем центре велосипедного спорта в Орле грезили давно. И вот мечта стала реальностью.

Встречает посетителей музея ярко-желтый велосипед. На таких уже не покоряют вершины спорта. Он здесь как визитная карточка музея. А почетное место в экспозиции занимает велосипед Дениса Меньшова. На нем известный велогонщик ездил в последний год в своей карьере. Участник Лондонских Олимпийских игр, Денис Меньшов грезит о развитие велоспорта, мечтает, чтобы он стал еще более массовым.
Денис Меньшов, профессиональный велогонщик: «Сейчас видно, что набираемые группы явно меньше. Так, к каждому тренеру приходит по 5-7 человек, не как раньше - по 20-30. Мало, но стараемся держать марку. Исторически у нас в области велоспорт всегда был в цене». 
Вообще в орловском музее велоспорта много интересного и памятного. В экспозиции представлены многочисленные медали и кубки, а также личные вещи орловских велогонщиков, к примеру: майка Дениса Меньшова с надписью «Для самых преданных болельщиков». Есть и награды династии Фадеевых. Мать, отец и сын - все мастера велоспорта, а главное – они воспитанники детско-юношеской спортивной школы №1.
 
Здесь можно познакомиться и с историей создания велосипеда. Первый велосипед был больше похож на деревянный самокат, а его создатель барон Карл Фон Дрез назвал его «Машиной для хождения». Из стали велосипед сделали в 18 веке, а к концу 20 столетия – это уже модное транспортное средство, тогда же стали устраивать первые соревнования. 
 
Кстати, орловская земля может похвастаться мастерами велоспорта, их почти сотня, а четверо из них - международного класса, но при этом специальных велосипедных дорожек в городе нет. 
Алексей Берестов, и. о начальника управления по физической культуре и спорту Орловской области: «Нам всем бы хотелось, чтобы велодорожек было больше. Я знаю, что у нас этот вопрос прорабатывается. 28 мая планируется велодень, и Орел также примет в нем участие, и все велосипедисты – и любители, и профессионалы - соберутся и ударят велопробегом по нашим чистым и красивым улицам».
В музее еще полно места для новых экспонатов, которые подарят будущие звезды велоспорта. А в том, что они обязательно появятся, сомнений нет.
 
В апреле этого года велоспорту исполняется 126 лет. 





Анна Вайсергисер
12 апреля 2018 года

 


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