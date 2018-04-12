Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Заводу ПВХ в Орле – быть. Народные избранники сегодня сказали своё «да». - Весеннее солнце – обманчиво. Вирусы простуды и гриппа – активизировались. - Дотянуться до звезд! Сегодня – День космонавтики. Орловскому космонавту – поздравления от земляков. - Лучшие в не женском спорте. Три орловчанки стали призерами Чемпионата Европы по киокушинкай карате.



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Вести-Орёл

12 апреля 2018 года







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