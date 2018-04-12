Новости версия для печати Депутаты орловского Горсовета дали «зеленый свет» производству напольных ПВХ-покрытий в Орле Решение было принято на внеочередной сессии орловского Городского Совета депутатов.



Буквально две недели назад большинство народных избранников проголосовали против, но сегодня все же изменения в генплане санитарно-защитных зон, а именно перевод земли в 3-ю зону опасности, приняли. Обсуждение было бурное, некоторые общественники высказывались «против», но это не повлияло на принятие решения.





Анна Вайсергисер

12 апреля 2018 года







На главную страницу





