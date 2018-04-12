Новости версия для печати На Орловщине вновь обострилась эпидемиологическая обстановка Врачи фиксируют рост заболеваемости гриппом среди орловцев.



Вторая волна пришлась на взрослое население области. Особо опасна внебольничная пневмония, случаи которой тоже стали регистрироваться чаще. Только за прошлую неделю специалистами зафиксировано 5,5 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Эта цифра превысила эпидемический порог почти на 20%. В нескольких случаях гриппом заболели даже те, кто делал прививки во время осенней кампании. Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «По данным Научно-исследовательского института гриппа, в этом году ожидается активная циркуляция вирусов гриппа и эпидсезона до конца апреля».





Антон Киселёв

12 апреля 2018 года







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