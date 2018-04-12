На Орловщине вновь обострилась эпидемиологическая обстановка

|
четверг
12.04.2018
15:32:42
|
|
На Орловщине вновь обострилась эпидемиологическая обстановкаВрачи фиксируют рост заболеваемости гриппом среди орловцев.
Вторая волна пришлась на взрослое население области. Особо опасна внебольничная пневмония, случаи которой тоже стали регистрироваться чаще.
Только за прошлую неделю специалистами зафиксировано 5,5 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Эта цифра превысила эпидемический порог почти на 20%. В нескольких случаях гриппом заболели даже те, кто делал прививки во время осенней кампании.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта