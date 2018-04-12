Новости версия для печати 16-летний житель города Орла подозревается в том, что собирался сбыть наркотики Дело расследуют в региональном следственном комитете.



По данным следствия, парень получил информацию в соцсетях о тайнике с наркотиками. Закладка была в одном из домов на улице Первой Курской. Он взял наркотик, но реализовать его не успел, поскольку вмешались сотрудники полиции. Расследование продолжается.





Татьяна Напольских

12 апреля 2018 года







На главную страницу





