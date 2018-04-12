Новости версия для печати Андрей Клычков: «Коррупция остается серьезным вызовом» Не давать повода для коррупции и повышать доверие людей – об этом говорили на заседании комиссии по противодействию коррупции. Оно состоялось в администрации Орловской области с участием врио губернатора.



Андрей Клычков особо подчеркнул, что коррупция остается серьезным вызовом. В своем послании и президент обратил внимание на необходимость дополнительных мер по недопущению коррупции. Нужно создавать условия, при которых коррупции не будет места. В том числе это касается органов госвласти. По данным МВД, за прошедший год ущерб от коррупции в бюджетной сфере составил 17,7 млрд. рублей. Это федеральная статистика. Но не обошлось без нарушений и в нашей области. Их выявляет Контрольно-счетная палата. И эти результаты являются основанием для дополнительных проверок.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловский области: «Настоящей питательной зоной коррупции остается система госзакупок. На недавнем Форуме региональных закупок мы говорили о том, как важно сохранить этот рынок открытым, но перекрыв при этом все пути неправомерного использования бюджетных средств. Нам важен каждый рубль, который должен дойти до конечной цели и реализовать те задачи, которые мы ставим и перед исполнителями, и по тем направлениям, которые должны развиваться в регионе, в муниципальных образованиях, поэтому необходимо постоянно совершенствовать организационную структуру контрактной системы в сфере закупок». Обратили внимание и на начало декларационной кампании. Когда госслужащие должны будут озвучить свои доходы. В этом году будет предоставлено около 7 тысяч деклараций, с учетом членов семей чиновников. Андрей Клычков напомнил, что все эти данные проверяет прокуратура.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловский области: «По результатам проверки прокуратура выявила факты несоответствия. Мы направили эти материалы для принятия мер реагирования. И мы должны максимально полно изучить все представления, все те факты, которые были выявлены. Часть из них имеет незначительный характер, часть из них серьезная, поэтому мы должны со всей строгостью подойти и оценить те факты, которые были выявлены и направлены нам для дополнительных проверочных мероприятий». Что касается борьбы с коррупцией, то тут – рецепт один.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловский области: «Наша задача – создать все условия для максимально открытой работы, для максимально четкого взаимодействия всех сил и средств для того, чтобы и жители понимали, и органы власти в своей деятельности понимали необходимость исполнения закона, не допускали нарушения, которые могут привести к тратам бюджета - неоправданным и незаконным».





Татьяна Напольских

12 апреля 2018 года







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