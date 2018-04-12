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Орловские каратистки стали призерами Чемпионата Европы по киокушинкай в Армении

Для Орла достижения в этом виде спорта - большой прогресс. Юные спортсменки доказали что в составе сборной страны наш регион теперь будет считаться одним из сильнейших. О своих планах на будущее и дальнейшей борьбе в спорте, спортсменки рассказали нашей съемочной группе.

Лучшие каратисты в Европе! Более сотни медалей различных весовых категорий, безоговорочно закрепили сборную страны на первом месте в итоговом зачете. Среди победителей и представительницы нашего региона: Ангелина Калашникова, Александра Федотова и Анастасия Киселева. Они завоевали три награды - две «бронзы» и «серебро». Их тренер отмечает, что выступать на международных аренах Орел начал недавно, а проделанная работа неожиданно дала такой результат.
Владимир Бахтин, президент Орловской Федерации киокушинкай каратэ, тренер сборной Орловской области: «В принципе, уже несколько раз мы занимали призовые места. Но вот этот чемпионат стал самым удачным по выступлениям, хотя состав участников был самый сильный, и самые сложные бои проходили».
О победах над соперницами из европейских стран каратистки говорят с уверенностью. Но добавляют, что самые сильные бои были с представительницами сборной России.
Ангелина Калашникова, серебряный призер Чемпионата Европы по киокушинкай каратэ: «Российская сборная - самая сильная, поэтому с русскими всегда сложнее драться, уровень был очень хороший, потому что там было очень много федераций и было очень сложно». 
На чемпионате приняли участие 700 спортсменов из 28 стран европейского региона. Хозяином соревнований стал Ереван, в этом году турнир посвятили 2800-летию города. Для орловчанок такое событие стало не только боем за медали, но и отличным поводом реализовать свои интересы и взгляды на будущее.
Анастасия Киселева, бронзовый призер Чемпионата Европы по киокушинкай каратэ: «На первенстве Европы мне было очень интересно, особенно общаться с представителями других стран, потому что я изучаю английский, и я могла с ними нормально общаться - я их понимала, они меня. Мы нормально поговорили».
Александра Федотова, бронзовый призер Чемпионата Европы по киокушинкай каратэ: «Я в дальнейшем хочу заниматься этим видом спорта, быть чемпионкой мира, чтобы побеждать всех и становиться лучше».
У спортсменок времени отдыхать – нет: не успели они приехать с чемпионата Европы, как уже готовятся к межрегиональному Кубку Черноземья, который стартует 14 апреля в Орле. Тут девушки выступают фаворитами, имея награды такой величины. Это говорит о том, что в нашем регионе будущее орловского каратэ в сильных руках.




Всеволод Трифонов
12 апреля 2018 года

 


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