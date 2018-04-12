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В Орле прошла конференция по безопасности дорожного движения

Снизить основные показатели по смертности и стремиться к нулевой смертности на дорогах - такую задачу ставит Правительство РФ на ближайшие время. Возможно ли это? Ответ на этот вопрос искали участники международной конференции «Управление деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения: состояние, проблемы, пути совершенствования».

Конференция прошла в Орловском Юридическом институте имени Лукьянова. Участники - не только из России, но и из Казахстана и Беларуси - в рамках круглого стола обсуждали главные вопросы безопасности дорожного движения.

Международная научно-практическая конференция проходит уже в 12 раз. Дорожное движение играет важную роль в жизни каждого человека. А потому, одна из главных тем - безопасность на дорогах.

Новая техническая составляющая обеспечения безопасности дорожного движения, участие общественности, стратегическая задача правительства страны снизить смертность на дорогах до нулевых показателей - дают свои результаты.
Сергей Синенко, начальник «ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова»: «По статистике, за последние несколько лет количество погибших на дорогах становится меньше. Просматривается такая хорошая тенденция – этот показатель стабилизировался и пошел вниз. Но это – работа».

В ходе конференции говорили и детском травматизме на дорогах, и о роли информационного воздействия на участников дорожного движения в СМИ. Особое внимание уделили теме профессиональной подготовки специалистов для подразделений Госавтоинспекции. И подчеркнули, что, только объединившись вместе, можно достичь положительной динамики в этом вопросе.

Александр Быков, врио заместителя начальника ГУОБДД МВД России: «Необходимо влиять на все составляющие проблематики, а это и воспитание всех участников дорожного движения, это и поведение водителей на дороге, это и допуск водителя к участию в дорожном движении, и исправность транспортных средств, и оказание медицинской помощи».

Формат обсуждения главных дорожных вопросов не случаен. Научная конференция дает возможность обменяться мнениями и выявить приоритетные направления.

Александр Быков, врио заместителя начальника ГУОБДД МВД России: «Не менее важно для нас мнение научного сообщества, поскольку наука работает на основе анализа практического опыта, который наработан не только в нашем государстве, но и в сопредельных, и в странах дальнего зарубежья. Поэтому, естественно, мы по-новому смотрим на определенную часть проблематики, и по окончании любой конференции делаем соответствующие выводы».



Юлия Опанасюк
12 апреля 2018 года

 


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