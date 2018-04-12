Новости версия для печати В Орловском музыкальном училище начался большой весенний фестиваль (12+) Он посвящен 75-летию освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Своими силами педагоги и студенты подготовили семь концертов, которые будут проходить вплоть до 24 февраля. Свой музыкальный подарок они посвящают родному городу, ветеранам и всем, кто любит хорошую музыку.



В Орловском музыкальном колледже своим традициям не изменяют. В преддверии большой даты готова серия концертов всех отделений училища. Но постоянных зрителей фестиваля ждут несколько приятных сюрпризов.

Алла Егорова, директор ОМК: «У нас будет новый по форме концерт - концерт выпускников прошлых лет, я думаю, это тоже будет очень интересно для наших зрителей». Открыл фестиваль концерт струнно-смычкового отделения академического вокала с участием симфонического оркестра под управлением дирижера Василия Шкапцова. Оба отделения концерта посвящены не только памяти воинов павших за родину, но и тем, кто несмотря на ужасы войны, не оставил служение музыке. Студенты относятся к этим выступлениям с большой ответственностью.

Валерия Косенко, студентка ОМК: «Очень ответственный концерт, и каждый раз это по-новому. Мы очень волнуемся, потому что очень важное событие для нас». В программе прозвучали произведения Рахманинова, Гайдна, Де Фалья. Впервые в этом фестивале состоится и концерт преподавателей колледжа. 18 апреля всех приглашают известные в городе вокалисты – Елизавета Горенштейн, Павел Поляков и другие. На смену классической музыке придут песни военных лет.



Следующий концерт фестиваля состоится 16 апреля, его проведут отделение народных инструментов и отделение народного пения. А заключительный концерт пройдет 24 апреля, где можно будет услышать духовые и эстрадные оркестры.





Эва Стасюлевич

12 апреля 2018 года







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