Новости версия для печати В Орле георгиевские ленточки будут раздавать в конце апреля Традиционная акция пройдет в привычных, «знаковых» для орловцев, местах.



Участники акции будут рассказывать жителям о событиях в Великой Отечественной войне и раздавать георгиевские ленточки ежедневно в рабочие дни с 17.00 до 18.00 по следующим адресам:



Заводской район — сквер у памятника героям-комсомольцам;

Советский район — сквер Гуртьева;

Железнодорожный район — сквер Танкистов;

Северный район — площадь около МАУК «КДЦ «Металлург».



Чтить память героев, отдавших жизни во время войны, считают своим долгом тысячи людей. Уже в первые часы акции разлетаются десятки тысяч ленточек.



Организатором мероприятия является управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

13 апреля 2018 года







На главную страницу





