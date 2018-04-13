Новости версия для печати Орловцам предлагают выбрать место установки бюстов героям-разведчикам Ивану Санько и Василию Образцову Предлагается два варианта: сквер Танкистов и бульвар Победы



В августе этого года в честь празднования 75-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистких захватчиков в Орле будут установлены бюсты героям, которые 5 августа 1943 года водрузили победное Красное знамя на дом № 5 на площади Мира.



Орловцам предлагают выбрать место установки бюстов героям-разведчикам Ивану Санько и Василию Образцову. Опрос проводится на информационном портале Орловской области. Любой может высказать свое мнение.





Орловское Информбюро

13 апреля 2018 года







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