Новости версия для печати Дачные автобусы выйдут в рейс с 21 апреля Всего организовано 11 маршрутов.



По информации Вадима Хрипунова, начальника отдела организации транспортного обслуживания населения, дачные маршруты будут действовать до 29 октября. Всего организовано 11 маршрутов.



Расписание движения дачных автобусов: Маршрут №55 «Железнодорожный вокзал — Карачевские дачи» 1. Железнодорожный вокзал: 7.20, 8.27, 9.34, 10.41, 15.30, 16.37, 17.44, 18.52 2. Карачевские дачи: 7.52, 8.59, 10.06, 11.13, 16.05, 17.12, 18.19, 19.30

Маршрут № 61 «Ул. 1-я Посадская – озеро «Светлая жизнь» 1. Ул. 1-я Посадская: 7.05 8.02 8.59 9.56 10.53 15.31 16.36 17.35 18.32 19.29 2. Озеро «Светлая жизнь»: 7.36 8.30 9.27 10.24 11.21 16.04 17.07 18.04 19.01 19.58 Маршрут № 62 «Ул. 1-я Посадская – Химмашевские дачи» 1. Ул. 1-я Посадская:7.30 8.39 9.48 10.57 16.30 17.40 18.50 20.03 2. Химмашевские дачи: 8.05 9.13 10.22 11.31 17.05 18.15 19.28 20.40 Маршрут № 63 «Комсомольская площадь –дачи «Андриабуж» 1. Комсомольская площадь: 7.00 8.24 9.48 11.12 15.10 16.35 18.00 19.25 2. Дачи «Андриабуж»: 7.40 9.04 10.28 11.52 15.54 17.19 18.45 20.10 Маршрут № 64 «Железнодорожный вокзал – дачный массив «Платоново» — Кораблики» 1. Железнодорожный вокзал: 7.05 8.48 10.33 16.25 18.10 2. Дачный массив «Платоново»: 7.35 9.18 11.03 16.55 18.40 3. Дачный массив «Кораблики»:8.00 9.45 11.30 15.35 17.20 19.10 Маршрут № 65 «ул. 1-я Посадская – дачный массив поселка «Гать» 1. Ул. 1-я Посадская: 7.10 8.24 9.35 10.46 16.15 17.25 18.37 19.48 2. Дачный массив поселка «Гать»: 7.45 8.57 10.09 11.18 15.43 16.52 18.02 19.15 20.25 Маршрут № 67 «Железнодорожный вокзал – дачный массив у Новоселовского поворота» 1. Железнодорожный вокзал: 7.47 9.45 11.43 16.30 18.23 2. Дачный массив у Новоселовского поворота: 8.45 10.45 12.37 17.28 19.23 Маршрут № 68 «Комсомольская площадь – Кузнецовские дачи» 1. Комсомольская площадь: 7.05 8.55 10.45 15.57 17.40 19.27 2. Кузнецовские дачи: 8.00 9.50 11.40 16.45 18.35 20.25 Маршрут №69 «Комсомольская площадь – дачный массив «Кораблики» 1. Комсомольская площадь: 7.20 8.37 9.54 11.12 15.15 16.33 17.50 19.10 2. Дачный массив «Кораблики»: 7.55 9.12 10.30 11.47 15.52 17.10 18.27 19.47 Маршрут № 70 «Железнодорожный вокзал – дачный массив у д. Троицкое» 1. Железнодорожный вокзал: 6.55 8.25 9.55 15.05 16.37 18.12 2. Дачный массив у д. Троицкое: 7.40 9.10 10.40 15.50 17.25 19.00 Маршрут № 71 «ул. 1-я Посадская – дачный массив у поворота на Ступишино» 1. Ул. 1-я Посадская:8.00 9.20 10.36 15.20 16.37 18.00 19.20 2. Дачный массив у поворота на Ступишино: 8.40 9.58 11.20 16.00 17.20 18.40 20.00





Орловское Информбюро

13 апреля 2018 года







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