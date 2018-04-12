Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Сегодня в Орле вновь говорили о заводе ПВХ-покрытий. Какое решение приняли?



- Первого полета человека в космос он так и не увидел. Какая связь между Орбитой и боями на Кривцовских высотах.



- Лучше без самодеятельности. Об опасности экспериментов с газом.



- Не словом, а делом. Орловцы могут завтра убраться на Дворянке.



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Вести-Орёл

12 апреля 2018 года







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