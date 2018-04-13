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Отопительный сезон на Орловщине прошел без серьезных аварий в газовой сфере

Об этом говорили на прошедшей пресс-конференции.

Зима позади, а вместе с ней и отопительный сезон подходит к финалу. В газовой сфере региона уже подвели некоторые итоги: главный – отопительный сезон на Орловщине прошел без серьезных аварий в газовой сфере. Но вот мелкие инциденты все-таки были и касались они «очумелых» ручек некоторых орловцев. Бороться с сильным ветром хозяева одного из домов Орловского района решили по-своему: заткнули вытяжку тряпьем. Перспектива надышаться угарным газом в тот момент тревоги не вызывала. К счастью, в этом случае все закончилось не драматично. Но на какие только газовые эксперименты не идут жители региона.
 
Александр Грачев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Орёл»: «Путают шланги при установке газовой колонки – вместо газа подключают воду, и когда человек этажом ниже включает газ на газовой плите, у него вместо газа идет вода фонтаном, затапливает весь газопровод и потом сутками придется откачивать».
 
Облуживанием и проверкой газового оборудования должны заниматься только специалисты. 
 
Поговорили на пресс-конференции и о других итогах прошлого года и отопительного сезона. Самая проблемная тема для газовиков - долги населения и предприятий за потребленный газ. Как тут говорят: хотя бы динамику к росту неплатежей удалось преодолеть. 
 
Александр Грачев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Орёл»: «Если говорить о цифрах, то мы год поработали неплохо. Если сравнить 1 января 2017 года с 1 января 2018 года, то задолженность по категории «Потребитель: население» снизилась».
 
Но тут по-прежнему ведут свой антирейтинг неплательщиков: коммунальщики Урицкого района, Верховья, Шаблыкино. Из-за больших долгов регион все еще не попадает в социальные программы «Газпрома». Да и вложение в газификацию сел тоже под вопросом. Ведь зачастую газовые компании прокладывают ветки, а местные власти так и не подводят газ к домам людей.
 
Александр Грачев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Орёл»: «Есть пример, когда в 2016 году «Газпром» подвел трубу Козинка-Становое, а муниципальное образование «Залегощенский район» только в этом году разработал проект газификации этих населенных пунктов, и он сейчас проходит госэкспертизу».
 
Но в этом году будут завершены работы в нескольких населенных пунктах Залегощенского и Троснянского районов. 
 





Анна Боева
13 апреля 2018 года

 


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