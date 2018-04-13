Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 19 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения.



12 апреля в 09:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», двигался по ул. Раздольной и при повороте налево на регулируемом перекрестке ул. Раздольная - ул. Л. Толстого не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Мазда», который двигался со встречного направления прямо. При ДТП телесные повреждения причинены водителю автомобиля «Ваз-2106», который с места ДТП был доставлен в БУЗ "ООКБ", госпитализирован в отделение реанимации. 12 апреля в 21:00 женщина-водитель, не имея права управления, управляла автомобилем «Лада Приора». Двигаясь по Московскому шоссе, при повороте на ул. Паровозную не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Фольксваген», который двигался со встречного направления прямо. В результате ДТП телесные повреждения получила женщина – водитель «Лады» . С места ДТП она была доставлена в больницу. Госпитализация не потребовалась. И уже сегодня утром из травмпункта больницы им. Семашко поступило сообщение о том, что к ним за медпомощью обратилась пассажир автомобиля «Фольксваген». После осмотра женщина была отпущена домой.





Орловское Информбюро

13 апреля 2018 года







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