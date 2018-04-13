Новости версия для печати В Орловской области от воды освободились еще четыре низководных моста По информации ГУ МЧС России по Орловской области, по состоянию на вечер 12 апреля произошло освобождение от воды четырех низководных мостов: в Залегощенском районе вблизи деревни Орлово через реку Неручь, в Ливенском районе вблизи села Крутое через реку Труды, вблизи деревни Гать Орловского района через реку Оку и вблизи деревни Быстрая Орловского района через реку Оку. На территории Орловской области зарегистрировано подтопление 8 низководных мостов (Орловский район – 3 моста, Ливенский район – 1 мост, Мценский район – 3 моста, Новосильский – 1 мост). В городе Орле освободились от воды 6 придомовых территорий, подтоплена 21. Частично подтоплены садоводческие участки в муниципальных образованиях области, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

13 апреля 2018 года







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