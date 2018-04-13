Новости версия для печати Сегодня утром в Заводском районе Орла произошло ДТП с участием пешехода Около восьми часов утра автомобилистка за рулем иномарки допустила наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по «зебре».



Пострадавшую с места ДТП забрала бригада скорой помощи. Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Водитель, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», следовала по улице Гагарина, и в районе дома № 93 по улице Гагарина произошел наезд на пешехода - девушку 1994 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи». Как сообщили в ГИБДД, травмы, полученные пострадавшей, угрозы для жизни не представляют. С высокой долей вероятности, виновницей ДТП признают автомобилистку.





Иван Суверин

13 апреля 2018 года







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