Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Зебра» не защищает от машин. Сегодня на улице Гагарина в Орле на пешеходном переходе сбили девушку. - «Ветерку» - новый ФОК. Андрей Клычков подписал постановление о выделение денег на строительство. - В парк – с бензопилой. Сегодня несколько десятков орловцев внесли свою лепту в благоустройстве «Дворянского гнезда». - Урок от чемпионов. Знаменитые самбисты Лебедевы дали мастер-класс юным спортсменам.

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Вести-Орёл

13 апреля 2018 года







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