Новости версия для печати Сегодня на Дворянке прошла уборка Привести в порядок орловский парк «Дворянское Гнездо» решили общественники.



Получился такой своеобразный «субботник». Все, кому дорого это место, пришли, чтобы выпилить сухие и аварийные ветки, привести в порядок деревья и кустарники, убрать крупный мусор. И это – лишь первый этап благоустройства Дворянки. Ведь в этом году отмечается 200-летие Тургенева, и Орел не должен в прямом и переносном смысле «ударить в грязь лицом». А большой субботник запланирован на 28 апреля.

Михаил Вдовин, зампред орловского Областного Совета народных депутатов: «28 апреля мы проводим акцию по посадке 200 дубов и нескольких десятков лип и других деревьев в честь 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева. Деревья посадят в «Дворянском гнезде», в Литературном сквере, на Тургеневском бережке, рядом с ДК Железнодорожников и в сквере Комсомольцев».





Татьяна Напольских

13 апреля 2018 года







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