Новости версия для печати Сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» провели собрание для родителей Подобные встречи прошли более чем в десяти городах страны.



Родителей пригласили на встречу в преддверии весенне-летнего сезона, так как именно в этот период с наступлением каникул теряется больше всего детей - как в городе, так и на природе.



Волонтеры спасательного отряда рассказали об основных правилах безопасности: что необходимо брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда пропал близкий человек, а также - почему ложный вызов лучше, чем упущенное время. Многих трагедий удается избежать, если знать, как себя вести. Если знать, о чем нужно разговаривать с детьми, и как это делать правильно. Пришедшие на встречу мамы и папы отметили значимость подобных собраний.



Кроме того, орловцам теперь доступна возможность подписаться на SMS о поисках пропавших людей. Об этом также рассказали на родительском собрании. «Билайн» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили сервис SMS-информирования. Услуга работает на технической базе этой сотовой компании, однако ею могут воспользоваться абоненты всех операторов. И она абсолютно бесплатная. SMS-уведомление будет содержать информацию о пропавшем, координаты поискового штаба и телефон координатора.



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Анастасия Гуськова

13 апреля 2018 года







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