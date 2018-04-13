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На следующей неделе на Орловщине начинается поисковый сезон

Как правило, весенний сезон бывает самым масштабным - на «Вахту памяти» приедут отряды со всего ЦФО. Лагерь расположится в Болховском районе - там, где с 1941 по 1943 шли ожесточенные бои. Местные окрестности до сих пор полны металла и останков бойцов.

У поисковиков есть примета: когда идет подъем останков бойцов вслух об именном медальоне никто не говорит. Только когда он в руках, можно радоваться - солдат вернется из небытия.

На счету Марины Слостиной больше десяти «Вахт памяти», но каждый раз она ждет чуда – именной медальон. К очередной «Вахте памяти» она уже готова - вещи собраны, выезд назначен на 20 апреля. Рядом с ней бок о бок будут вести раскопки больше сотни новичков. Для женского пола, говорит, в отряде есть своя работа.
Марина Слостина, командир поискового отряда «Безымянный солдат»: «Мы не можем копать большие ямы, поэтому мы перебираем полностью землю руками - каждый сантиметр земли. Это кропотливая работа и мелкие фрагменты всегда нужно обнаружить, и чтоб это сделать, нужно кропотливо над этим поработать». 
Поисковики из отряда «Безымянный солдат» работают по долгосрочному плану. Весенняя вахта и в прошлом году, и в следующем, и еще на протяжении нескольких лет будет проходить в урочище Толкачева в Болховском районе - там в 1941 году шли ожесточенные бои.
Николай Андреев заведующий музеем Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «Потери наших дивизий очень серьезные. По документам, по спискам на сегодняшний день в районе Толкачева погибло более 4000 тысяч человек».
За предыдущие годы с этого участка было поднято около 700 человек. Как правило, весенняя «Вахта памяти» - самая массовая. В этом году заявки на участие прислали 28 поисковых отрядов со всего ЦФО.

Поисковики поставили перед собой цель – составить полную базу данных погибших на территории региона во время Великой Отечественной, а также - список воинских частей и соединений Красной армии, которые сражались за свободу на Орловщине. Данная «Вахта памяти» первая из трех намеченных на этот год.


Анна Вайсергисер
13 апреля 2018 года

 


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