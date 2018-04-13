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Сегодня медико-санитарная служба орловского управления МВД отпраздновала 80-летний юбилей

Награды к празднику получили многие орловские врачи в погонах.

Первоначально медчасть местных органов НКВД составляли всего четыре сотрудника. Сегодня их около двухсот, но работы у медиков в погонах не убыло.
Сергей Гуров, начальник медико-санитарной части УМВД РФ по Орловской области: «В настоящее время на медсанчасть возложены задачи по медицинскому обеспечению сотрудников органов внутренних дел, оказанию доступной качественной медицинской помощи пенсионерам и работникам УМВД, сотрудникам ряда правоохранительных федеральных органов исполнительной власти области, а также членам их семей».
Пациентом орловской медико-санитарной части некогда был даже действующий министр внутренних дел. Значимость медслужбы в органах правопорядка подчеркивали все гости праздника. Поощрения и награды различного достоинства на сцене культурного центра УМВД раздавали весьма щедро. Свое здоровье врачам в погонах не раз вверяли и высшие чины орловской полиции.

Особая роль медикам МВД отводится в Северо-Кавказском регионе. Сводный отряд орловской полиции всегда сопровождает ведомственный врач.
Алексей Сидоров, заместитель начальника медико-санитарной части УМВД РФ по Орловской области: «Специализация стирается, то есть, будучи хирургом, терапевтом или другим специалистом, в военных условиях врач становится универсалом, потому что трудно представить, с чем можно там столкнуться».
Идею приблизить медпомощь к передовой полтора столетия назад предложил Николай Пирогов. Едва ли великий хирург предвидел, что его последователи будут спасать жизни в самой гуще боя.
Алексей Сидоров, заместитель начальника медико-санитарной части УМВД РФ по Орловской области: «Сотрудники внутренних войск столкнулись с засадой, было три раненых бойца, и в том случае вертолет не мог сесть, доставка раненых на борт производилась, когда вертолет завис в воздухе. И мы были открыты для боевиков, и погодные условия были достаточно сложные».
Присяга и клятва Гиппократа накладывают на врачей в погонах двойную ответственность. Однако и на праздники их жизнь щедра: День милиции, День медработника и День медико-санитарной службы.


Иван Суверин
13 апреля 2018 года

 


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