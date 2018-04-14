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В Орле обсудили культурные проблемы

Ни достижения, ни успехи в сфере региональной культуры участников профильного комитета Облсовета на этот раз не интересовали, хотя, стоит особо отметить, о них никто не забывает, и, конечно, ими гордится.

Выездное заседание решили провести в хореографической школе, и поэтому до начала рассмотрения основных вопросов повестки, перед участниками выступили воспитанники этого учреждения. Но это лишь отчасти разрядило атмосферу в зале, ведь проблем действительно не мало.
Наталья Георгиева, и.о. начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области: «Основная проблема - это низкий уровень материально-технической базы, это и проблема с отоплением зданий – многие здания плохо отапливаются, многие вообще не отапливаются. В библиотеках на протяжении последних лет отсутствует полноценное и планомерное комплектование, ежегодно сокращается совокупный документный фонд».
Касаются они в основном сельских объектов. И в данной сфере в последнее время складывается вовсе неблагоприятная тенденция. Учреждениям культуры очень тяжело.
Наталья Георгиева, и.о. начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области: «Сеть учреждений культуры региона сократилась на 74 единицы. Из них 55 – это сельские дома культуры клубы. Соответственно снизились и показатели по количеству клубных формирований – минус 568 единиц. Участников сократилось свыше 5 тысяч человек. Численность работников, по сравнению с 2013 годом, сократилась на 978 человек».
Тем не менее, по итогам заседания комитета, управлению предложено взаимодействовать с органами местного самоуправления, чтобы не допустить закрытия учреждений культуры на селе и сокращения работников культуры, и ввести 20-процентную надбавку молодым специалистам в первые три года работы.


Вадим Багринцев
13 апреля 2018 года

 


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