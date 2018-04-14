Новости версия для печати Вопрос сохранности дорог в период проведения полевых работ в Орловской области находится на особом контроле Об этом сегодня заявил глава департамента сельского хозяйства региона Сергей Борзёнков.



По его словам, сельское хозяйство в регионе развивается достаточно интенсивно. И проблема прохождения крупногабаритной техники на дорогах стоит особенно остро с прошлой осени. Сергей Борзенков также рассказал о правилах осуществления перевозок в период проведения работ.



По итогам совещания в адрес руководителей АПК были направлены рекомендации по строительству технологических съездов для мойки колес в местах выездов с полей, и необходимости организации очистки дорожного полотна спецмашинами.



Многие предприятия нашего региона уже получили разрешения на проведение работ.





Юлия Сулим

13 апреля 2018 года







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