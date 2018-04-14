В Орловской области при пожаре погибли два человека

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суббота
14.04.2018
0:49:08
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В Орловской области при пожаре погибли два человекаПожар в жилом доме на двух хозяев в поселке Шаблыкино произошел 12 апреля.
Как сообщает Главное управление МЧС России по Орловской области, на момент прибытия дежурного караула дом горел открытым пламенем. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела мужчины (1957 года рождения) и женщины (1932 года рождения).
В результате пожара одна квартира выгорела по всей площади, кровля обрушилась. В другой квартире выгорели потолочные перекрытия по всей площади, огнем повреждена кровля на площади 20 квадратных метров, прогорела общая стена на площади 15 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении. Размер ущерба устанавливается.
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