Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Чисто там – где убирают. Сегодня активисты приводили в порядок Дворянку.



- Заключение для судмедэкспертов. Почему профсоюз бюро судебно-медицинской экспертизы забил тревогу?



- Они оказывали медпомощь даже министру внутренних дел. Орловские «врачи в погонах» сегодня отметили 80-летие службы.



- Возвращая солдат из «последнего боя». В понедельник в регионе стартует весенний этап Вахты Памяти.



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Вести-Орёл

13 апреля 2018 года







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