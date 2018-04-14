Сегодня орловские туристы-водники открывают сезон

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суббота
14.04.2018
18:15:12
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Сегодня орловские туристы-водники открывают сезонВ регионе пройдут традиционные соревнования.
Как рассказал председатель орловского регионального отделения федерации спортивного туризма России Дмитрий Ампилогов, ралли будет проходить по Оке – от поселка Шахово. Планируется ночевка в районе поселка Гать. Финиш - 15 апреля у Лужковского моста по правому берегу. Общая протяженность дистанции - порядка 30км.
Возраст участников от 18 лет.
Изначально соревнования планировалось провести 7 и 8 апреля, но из-за паводка они были перенесены.
В следующем году «Водное ралли» пройдет уже в 40 раз. Ожидается большое количество участников.
Фото "Орёлспорт"
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