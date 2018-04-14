Новости версия для печати Сегодня орловцы примут участие в «Тотальном диктанте» Тысячи городов России, несколько стран мира и даже космос – сегодня принимают участие в этой акции.



«Тотальный диктант» проходит уже в 13-й раз. И Орёл не стал исключением.



В Орле откроются пять площадок. Традиционной площадкой тотальной проверки грамотности является библиотека им. Бунина. Сейчас там идет подготовка. А стартует своеобразный экзамен на знание основ и правил русского языка в 14 часов.



Известно, что в этом году автором текста «Тотального диктанта» стала известная писательница Гузель Яхина. Организаторы приготовили для участников три отрывка текста. Среди тех, кто будет читать диктант в Орле, Татьяна Глущенко - кандидат филологических наук и Владимир Нильс - лидер группы «Яйцы Фаберже».





Всеволод Трифонов

14 апреля 2018 года







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