В Орловской области майские праздники обещают быть безопасными

|
воскресенье
15.04.2018
15:56:20
|
|
В Орловской области майские праздники обещают быть безопаснымиО том, что в регионе будут созданы все условия для безопасного прохождения майских праздников, говорили на совместном заседании Антитеррористической комиссии в Орловской области и Оперативного штаба в Орловской области.
В преддверии Праздника Весны и Труда, Дня Победы в регионе в ежедневном режим осуществляется контроль за оперативной обстановкой.
Безопасность граждан в период проведения массовых мероприятий будут обеспечивать орловские полицейские, курсанты Орловского юридического института МВД РФ им. В. В. Лукьянова, силы Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций, народные дружинники.
В настоящее время проводится необходимая профилактическая и предупредительная работа.
Особый контроль правопорядка будет осуществляться в период проведения ЕГЭ и выпускных вечеров.
В рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года внимание уделяется предупреждению преступлений внутри фанатского движения. Также полицейские будут нести дежурство в усиленном режиме в дни трансляции матчей, сообщает информационный портал Орловской области.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта