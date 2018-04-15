Новости версия для печати В Орловской области майские праздники обещают быть безопасными О том, что в регионе будут созданы все условия для безопасного прохождения майских праздников, говорили на совместном заседании Антитеррористической комиссии в Орловской области и Оперативного штаба в Орловской области.



В преддверии Праздника Весны и Труда, Дня Победы в регионе в ежедневном режим осуществляется контроль за оперативной обстановкой.



Безопасность граждан в период проведения массовых мероприятий будут обеспечивать орловские полицейские, курсанты Орловского юридического института МВД РФ им. В. В. Лукьянова, силы Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций, народные дружинники.



В настоящее время проводится необходимая профилактическая и предупредительная работа.



Особый контроль правопорядка будет осуществляться в период проведения ЕГЭ и выпускных вечеров.



В рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года внимание уделяется предупреждению преступлений внутри фанатского движения. Также полицейские будут нести дежурство в усиленном режиме в дни трансляции матчей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

15 апреля 2018 года







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