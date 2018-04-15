Новости версия для печати МЧС: с наступлением весеннего периода учащаются случаи стихийного сжигания сухой травы Очаги пожаров, вызванные возгоранием сухой травы, опасны тем, что в сухую жаркую погоду огонь быстро распространяется и может добраться до жилых строений, а это представляет большую угрозу для жизни и здоровья людей, влечет огромный материальный ущерб.



Главное Управление МЧС России по Орловской области обращает к жителям региона:



Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).



Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану (телефон 01, 112, 101) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.





Орловское Информбюро

15 апреля 2018 года







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