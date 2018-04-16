Новости версия для печати Сельхозтоваропроизводители Орловской области поддержали инициативу запрета сыроподобной продукции Данное предложение было озвучено представителями Общественной палаты РФ на коллегии Минсельхоза России.



Как было отмечено, продукция, изготовленная с использованием растительных жиров, является сильным конкурентом натуральной ввиду дешевизны, при этом она не обладает полезными свойствами. Эксперты молочного рынка считают, что существует серьезная проблема регулирования, связанная с отсутствием определения «сыроподобный продукт» в нормативно-правовом поле.



Только в течение 2017 года в нашу страну было ввезено примерно 150 тыс. тонн сыроподобного продукта украинского производства. В итоге впервые за долгие годы цены в зимние месяцы на сырое молоко не выросли, а снизились почти на 20 %, сообщает информационный портал Орловской области.



Специалисты отмечают необходимость комплексной программы по стабилизации российского молочного рынка, включая экономические, юридические и отраслевые меры. Важным этапом проекта станет запуск процесса обязательной маркировки молочной продукции с 16 июля 2018 года, а также введение с 1 июля 2018 года обязательной электронной ветеринарной сертификации.



Как подчеркнул зампред правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов, в настоящее время Орловская область обладает достаточными мощностями по производству сыров, которые способны обеспечить внутренние потребности региона.



Запрет сыроподобной продукции также поддержал директор АО «Болховский сыродельный завод» Юрий Зомитев.



«Несмотря на то, что суррогат и натуральные продукты – разные ниши, сыроподобный продукт является для нас серьезным конкурентом,– сообщил он. – Выпуск суррогата как минимум в два раза дешевле, но продают его зачастую под видом натурального сыра, вводя в заблуждение покупателя».





Орловское Информбюро

16 апреля 2018 года







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