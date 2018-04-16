Новости версия для печати Орёл продолжает готовиться к празднованию 200-летия Тургенева Сегодня в кинотеатре «Победа» состоится презентация фирменного стиля, разработанного к юбилейным мероприятиям.



Презентацию подготовил советник главы региона известный режиссер Юрий Грымов. И как он сам отмечает: в основе тургеневского бренда - орловские и фольклорные мотивы, но в современной обработке. Фирменный стиль будут использовать в оформлении городских мероприятий, придать антураж собираются и общественному транспорту.



Кроме того, на презентации покажут имиджевый ролик региона и карту для туристов с пешеходными маршрутами по достопримечательностям Орла. Её планируют раздавать гостям тургеневского юбилея.



Презентация пройдет сегодня в полдень в кинотеатре «Победа».





Надежда Невматулина

16 апреля 2018 года







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