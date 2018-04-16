Новости версия для печати Бюро судебной медицинской экспертизы в Орле находится на грани распада Танатолог, судебно-медицинский эксперт — не обычный врач. Он никого не лечит, люди поступают к нему, когда помочь уже никак нельзя. В Орле работает Бюро судебно-медицинской экспертизы, и сейчас оно переживает не лучшие времена. Сотрудники увольняются, зарплату каждый месяц получают разную, постоянного руководителя нет.



Как только следователь и криминалист заканчивают свою работу, ее начинает судмедэксперт. Он определяет время смерти, ищет причины. Так, чтоб узнать время смерти, есть эффективная методика - специальным градусником измеряют температуру печени. Но у наших судмедэкспертов, нет даже бытового термометра, поэтому время называют приблизительное и определяют на глаз, по трупным пятнам. Еще нет реагентов и бумаги для заключений. Сегодня Бюро судебной медицинской экспертизы на грани распада, сетуют его сотрудники.

Елизавета Старовойтова, врач судебно-медицинский эксперт химического отделения: «У нас далеко не конфетная фабрика, к сожалению, уровень оборудования, начиная от вытяжных систем и секционных, желает лучшего». Галина Бережная, председатель профсоюзной организации БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»: «У нас увольняются высококвалифицированные специалисты с 20-летним стажем. Нет экспертов, а те, кто есть, нагрузку выполняют на 8-10 ставок». Галина Абашина, врач судебно-медицинский эксперт отделения по исследованию вещественных доказательств: «Люди вынуждены уходить не только потому, что нет материальной заинтересованности, но и из-за отношения администрации к людям. В таких условиях работать невозможно, а работа очень сложная, потому что мы в заключениях расписываемся под статьей, и за любую ошибку несем уголовную ответственность». Только в кино работа судмедэксперта стерильна. На самом деле – это слезы убитой горем родни, изувеченные тела, кровь. Запах смерти въедается в одежду, существует постоянная угроза заражения гепатитом, СПИДом и туберкулезом. Казалось бы, компенсироваться все должно материально.

Елизавета Старовойтова, врач судебно-медицинский эксперт химического отделения: «Мы раньше получали определенную гарантированную зарплату. Все остальное в виде премии или всегда была переработка. Но сейчас переработка выросла до непомерных масштабов - ты делаешь на 4 ставки, а получаешь в результате на 1,3 ставки». Согласно новой системе оплаты труда, оклад увеличили, надбавки сократили. Так, за вредность, положено 25 процентов, а выплачивают 15. За не выполнение госзаказа, грубо говоря, (в месяц нужно провести эксперту приблизительно 50 вскрытий) - лишение премии.

Галина Абашина, врач судебно-медицинский эксперт отделения по исследованию вещественных доказательств: «По существу, гибнет учреждение, уходят эксперты с большим стажем, за последние полтора года ушло семь экспертов и ни одного не пришло молодого эксперта, несмотря на то, что у нас свой мединститут». В департаменте здравоохранения сложившуюся ситуацию обсуждают за закрытыми дверьми, комментировать никто не решился - прислали отписку. В ней общие фразы о состоянии здравоохранения, ни на один из поставленных нами вопросов ответа нет. Только признание, что кадровый дефицит и проблемы действительно есть.



В самом же бюро заняли «круговую оборону»: сначала двери забаррикадировала бухгалтерия, за ней и приемная. Общаться с нашей съемочной группой никто не захотел.









Анна Вайсергисер

16 апреля 2018 года







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