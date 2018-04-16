Андрей Клычков провел рабочую встречу с министром финансов РФ Антоном Силуановым

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понедельник
16.04.2018
18:53:38
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Андрей Клычков провел рабочую встречу с министром финансов РФ Антоном СилуановымОсновной темой обсуждения стала возможность выделения дополнительного федерального финансирования на реализацию социальных обязательств Орловской области.
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков внес на рассмотрение Минфина России предложения по снижению долговой нагрузки региона.
Также рассматривались перспективы дальнейшего участия Орловщины в федеральных государственных программах и приоритетных проектах, сообщает информационный портал Орловской области.
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