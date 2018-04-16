Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 34 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшим, в результате три человека получили травмы, один человек погиб.



15 апреля в 14:25 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», следовал по Московскому шоссе, в районе д. 120 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение в автомобилем «ЗАЗ Шанс», который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля ЗАЗ (женщина 1984 г.р.) получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



15 апреля в 21:28 водитель, управляя мопедом «Орион» без государственного регистрационного знака, двигался по автодороге "Орел-Тамбов" в направлении г. Ливны и в районе 97 километра выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с прицепом автомобиля «КАМАЗ», двигавшегося во встречном направлении. В результате столкновения водитель мопеда от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.



15 апреля в 23:15 водитель, управляя автомобилем «Хендэ Соната», не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет и врезался в дерево с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в мценскую ЦРБ.





Орловское Информбюро

16 апреля 2018 года







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