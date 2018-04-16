В Орловской области повсеместно идут полевые работы

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понедельник
16.04.2018
18:53:08
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В Орловской области повсеместно идут полевые работыПо информации областного управления сельского хозяйства озимые подкормлены на 60% площадей, многолетние травы на 70%. Забороновано 13% зяби. В Ливенском районе уже приступили к севу.
Ливенский район - крупнейший в области производитель зерна. Хозяйства района среди первых в области начинают полевые работы. Не стал исключением и год нынешний. В обществе с ограниченной ответственностью «Коротыш» полевые работы организованы в две смены. Озимые подкармливали ночью и утром, пока не оттаяла почва. Посевы в хорошем состоянии.
Как только позволит погода, начнется сев ранних яровых зерновых культур и сахарной свеклы. Для проведения посевной все готово. Завезены удобрения и горюче-смазочные материалы, подготовлены и закуплены семена, отремонтирована техника. В этом году будут увеличены площади под подсолнечником, озимой пшеницей и, наоборот, сократятся площади под сахарной свеклой, кукурузой на зерно.
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