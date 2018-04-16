Новости версия для печати На Орловщине открылся мотосезон: уже произошло три ДТП В результате три человека получили травмы, один человек погиб. Госавтоинспекторы уделяют мототранспорту особое внимание.



Смертельное ДТП произошла накануне вечером. Мотороллер выехал на встречку и попал под прицеп КАМАЗа.



Мототранспорту госавтоинспекторы сейчас уделяют особое внимание. Осуществляется проверка мототранспорта, наличие регистрационных документов и водительских удостоверений. Устанавливается соответствие фактических номерных узлов и агрегатов, указанным в свидетельстве о регистрации. При отсутствии документов транспортные средства доставляются в территориальные отделы полиции. Если за рулем окажется несовершеннолетний водитель-нарушитель, информацию направят в комиссию по делам несовершеннолетних.





Татьяна Напольских

16 апреля 2018 года







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